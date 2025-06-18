В Подмосковье зарегистрировали более 6 тыс. объектов недвижимости

По итогам мая 2025 года в Подмосковье зарегистрировали более 6,2 тыс. объектов недвижимости, более 4,4 тыс. из них пришлось на частные дома площадью 652,6 тыс. кв. м с налоговым потенциалом 21,2 млн рублей. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«Регистрация прав необходима в первую очередь для того, чтобы стать полноправным хозяином имущества и беспрепятственно совершать любые имущественные сделки. Кроме того, только наличие зарегистрированного права собственности на объекты недвижимости является необходимым условием для предоставления компенсационных выплат, если по непредвиденной ситуации произойдет утрата имущества», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

В ведомстве уточнили, что в числе лидеров по данному показателю оказались Раменский, Дмитровский и Истра. За пять месяцев этого года в регионе были зарегистрированы более 33,1 тыс. объектов недвижимости, 24,2 тыс. из них — частные домовладения.

Министр добавил, что в Подмосковье ежегодно проводится большая информационная кампания, в том числе встречи с жителями и выездные обследования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.