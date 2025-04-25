Эксперты рассказали, какой картофель опасно употреблять в пищу

По информации издания, 26 апреля — Международный день варки картофеля. В преддверии праздника эксперты поделились рекомендациями по подбору корнеплодов для блюд. По словам специалистов, картофель зеленого цвета употреблять в пищу запрещено из-за его вредности. В таких плодах содержится ядовитое вещество.

Эксперты рассказали, что картофель можно проверить на наличие крахмала. Если вещества много, то при разрезке плода можно снова соединить его куски. Такой картофель подходит для приготовления запеканок, драников и пюре.

Эксперты объяснили, что низкое содержание крахмала влияет на калорийность овоща. Низкокрахмальные сорта в первую очередь подходят для салатов и окрошки. Белые сорта во время жарки важно аккуратно перемешивать. Краснокожие виды требуют длительной термической обработки. Молодой картофель содержит наибольшее количество витаминов. Его лучше отваривать в мундире или запечь.

«Картошку можно купить в магазине или на рынке. При этом надо обращать внимание на текстуру клубней, чтобы они были плотными и твердыми, а кожура — гладкой, без шероховатостей», — предупредили специалисты Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Эксперты отметили, что очищенный картофель лучше хранить в холодной воде или в холодильнике ограниченное время — не более 12 часов.

«Гнилые картофелины с беловатым налетом „залежались“. Если на них есть дырочки, то завелись насекомые, а черные пятна — это поражение болезнью или гнилью», — рассказали эксперты.

Ранее сообщалось, что лучший семенной картофель производится в Шатуре.