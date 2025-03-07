Эксперты рассказали, на что обращать внимание при выборе тюльпанов

Специалисты Омского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» рассказали, на что обращать внимание при выборе тюльпанов, сообщил gorod55.ru.

Эксперты рекомендуют обращать внимание на стебель растения. Он должен быть длинным и упругим. Именно на нем в первую очередь можно заметить признаки гниения. Белая полоса на срезе — признак того, что цветок свежесрезанный.

Эксперты советуют внимательно рассмотреть листья тюльпанов. Они должны быть ярко-зелеными и упругими. Некачественный товар выдают вялые и бледные листья. Специалисты считают, что лучше выбирать цветы с полураскрытыми бутонами. В противном случае лепестки быстро отпадут.

По данным издания, бутоны в резинках — не лучший цветок для подарка. Покупатель может не заметить какие-либо повреждения. Эксперты также призвали осмотреть букет на наличие насекомых. Преимущественно тюльпаны поражают табачный трипс, тля и подуры. Опасность также представляет западный (калифорнийский) цветочный трипс, который является самым распространенным вредителем.

«Эти насекомые быстро размножаются и могут наносить вред комнатным растениям», — рассказала Городу55 главный специалист отдела карантина растений Омского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Ольга Кемелева.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ограничить рост цен на цветы к 8 марта.