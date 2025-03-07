В Госдуме предложили ограничить рост цен на цветы к 8 марта

В России хотят ограничить рост цен на цветы в преддверии праздников, в том числе 8 марта. С данной инициативой выступил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). Соответствующее обращение он направил в ФАС РФ, сообщает РИА Новости.

Также с данной проблемой Нилов обратился к министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову.

Он отметил, что в этом году в преддверии 8 марта букеты в разных регионах страны подорожали до 40-70%. Причем, добавил Нилов, на следующий день после праздников, цены снова снижаются.

При этом у ФАС нет законодательно закрепленной возможности оперативно препятствовать таким краткосрочным проявлениям рынка цветоводов и продавцов.

Нилов выразил готовность разработать соответствующий законопроект.

Ранее ботаник объяснил, почему в России не выращивают тюльпаны к 8 марта.