Эксперты рассказали, почему именно весной на улицах можно встретить голых людей

С приходом весны в социальных сетях появляются истории, как на улицах прохожие встречают голого человека. Причем происходит такое в разных российских регионах. Эксперты рассказали, что побуждает людей забывать о нравственности, сообщает inkazan.ru .

Психотерапевт Марина Гринвальд считает, что прогуливаться голыми по улицам в первую очередь будут люди, у которых диагностированы какие-либо психические расстройства. В это время медики часто увеличивают дозу препаратов. Ведь весной нагрузка на организм сильная, поэтому важно, чтобы лекарства действовали. Однако многие пациенты ощущают прилив сил весной из-за наступления солнечных дней. Они самовольно прекращают пить таблетки.

«Странное поведение, голые люди на улицах и общее ощущение легкого сумасшествия, вполне закономерны. Весенний период — тот самый момент, когда неожиданные сюрпризы — вполне ожидаемы», — говорит эксперт.

По мнению психолога Ксении Гебо, весной более активно действует гормон, вызывающий половое влечение к партнерам. Человек хочет оставлять потомство. Людям с психическим нарушением сложно контролировать себя в этот период. Они не считают, что их обнаженные прогулки прохожие воспринимают неадекватно.

«Это та самая „животная часть“, которая в природе приемлема, но мы живём в цивилизованном обществе. Когда у нас идут процессы „расцвета“ гормональной системы, мы контролируем себя, но люди с психологическими отклонениями выражают это действиями примитивного характера», — говорит Гебо.

Здоровый человек за подобные прогулки должен заплатить штраф в размере тысячи рублей. Если доказано, что у человека есть психические расстройства, от наказания он освобождается.

Ранее психиатр Виктор Рудов рассказал, что маньяки особенно опасны именно весной.