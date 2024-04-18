Все чаще в СМИ появляется информация, что Украину ждет разделение по аналогии с «корейским сценарием». Эксперты считают такой способ завершения СВО одним из самых удобных для России, США и Запада, сообщает rosbalt.ru .

Эксперты предлагают вспомнить, чем закончился конфликт в Корее. Страна разделилась на две части: капиталистическая Республика Корея и социалистическая Корейская народно-демократическая республика. Политконсультант Игорь Димитриев считает, что аналогичное разделение Украины должно проходить по линии реки Днепр.

Таким образом появится Восточная Украина, жители которой будут дружественно настроены по отношению к России. Западная Украина останется лояльной по отношению к Западу. Военные действия особенно не затронули мирные города, поэтому Западу не придется вкладывать деньги на ее восстановление. Восточная Украина же будет требовать вложений в гражданскую инфраструктуру, в заводы и шахты.

«Думаю, Штатам и Европе на лозунги о границах 1991 года или еще каких-то амбициозных планах украинского руководства плевать совершенно», — рассказал «РосБалту» политконсультант Игорь Димитриев.

В ноябре прошлого года Bloomberg опубликовал материал «Уроки Южной Кореи для восстановления Украины». Адмирал Джеймс Ставридис рассказал, как Украине избежать ошибок, совершенных Кореей. Однако признал, что Киеву никогда не удастся добиться вывода войск РФ со всей территории Украины.

Ранее мы сообщали, что российские активы останутся заморожены, пока Кремль не возместит урон Украине.