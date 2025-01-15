Эксперты рассказали, почему в рейтинг влиятельных людей Прикамья вошли силовые элиты

Социолог и эксперт рейтинга «ТОП-100 самых влиятельных людей Пермского края» Александр Нода высказал мнение, что экономические элиты Прикамья постепенно теряют влияние в регионе, сообщил properm.ru.

Социолог Нода высказал мнение, что в регионе более сильными становятся силовые элиты. Он прокомментировал итоги рейтинга Properm.ru, в который вошли 100 влиятельных жителей. Эксперт отметил, что политические деятели, облеченные самостоятельной исполнительной властью, удерживают влияние или же теряют свой авторитет.

«Экономические элиты становятся слабее, чем силовые», — отметил эксперт Нода.

Издание отметило, что в 2024 году бизнес оказывал меньшее влияние на политическое развитие региона по сравнению с тем, как ситуация складывалась в прошлые годы. В ТОП-100 лишь треть участников представляют экономические элиты Пермского края. В рейтинг вошли также действующие депутаты и бывшие чиновники.

Эксперт Надежда Борисова отметила, что во время работы над проектом важно было также учитывать социальные связи, которые установились между номинантами на звание самого влиятельного человека. Доктор политических наук отметила, что рейтинг составлен на методике репутационного анализа.

Ранее сообщалось, что Properm.ru оценил деятельность губернатора Махонина по итогу 2024 года.