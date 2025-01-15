Properm.ru оценил деятельность губернатора Махонина по итогу 2024 года

Издание прокомментировало, как составляло рейтинг. Эксперты обращали внимание на то, какую роль вносит человек в развитие края. По мнению редакции, после президентских выборов политический строй в регионе изменился. До этого периода было затишье. После — кадровые ротации и назначение ветеранов СВО на различные должности.

«Экс-депутат заксобрания и герой Спецоперации становится директором школы, «Молодую гвардию» возглавляет ветеран СВО, боец СВО входит в состав Молодежного парламента, участник СВО из Прикамья входит в генсовет «Единой России», — сообщил properm.ru.

По данным издания, много внимания на протяжении минувшего года уделяли теме коррупции. Известные лица из разных сфер деятельности были привлечены к ответственности. В рейтинг редакции вошли те пермяки, которые влияли на изменения в регионе. Губернатор возглавил рейтинг из-за своей активности. Эксперты отметили, что на протяжении года он проводил встречи с политиками и министрами, решал вопросы благоустройства и занимался проблемами социальной сферы.

Второе место эксперты присвоили полпреду в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. Третье место занял и.о. руководителя администрации губернатора Пермского края Александр Смертин.

Ранее сообщалось, что Путина вновь признали политиком года в России по версии ВЦИОМ.