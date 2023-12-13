Эксперты рассказали распространенные схемы обмана клиентов маркетплейсов

Россияне часто пользуются услугами маркетплейсов, что не может не привлекать мошенников: переводы совершают онлайн, кабинеты привязаны к банковской карте, а товары часто забирают в постаматах. Эти факторы позволяют аферистам обманывать клиентов, сообщает rosbalt.ru .

«Главной защитой всегда остается бдительность. Не сообщайте никаких данных касаемо логинов, паролей, СМС и банковских карт третьим лицам. В случае если вы попались на уловку и стали жертвой мошенников, в первую очередь свяжитесь с маркетплейсом. Если они не помогут, идите в полицию», — советует клиентам маркетплейсов эксперт Олег Воробьев.

Эксперты и предприниматели едины во мнении, что часто мошенником выступает сотрудник маркетплейсов. В таком случае страдают обе стороны процесса: онлайн-платформа и клиенты.

«Особой группой мошенников являются сами сотрудники маркетплейсов, а именно фасовщики товаров. Совсем недавно в Сети распространялось видео о группе лиц, устраивающихся на работу в пункт выдачи, которые воровали заказы (но это лишь вершина айсберга). На этапе фасовки товара нередки случаи, когда родственники или друзья работника заказывают товар, а исполнитель, формируя заказ, добавляет лишние предметы большей стоимости в посылку», — говорит предприниматель.

Не менее редкие случаи, когда мошенники регистрируются на маркетплейсах. Они отправляют клиенту некачественный товар или же вообще пустые коробки.

«Если мы говорим о продавце или поставщике, то речь идет об отправке поддельного товара либо продукции худшего качества, чем указано в объявлении. Если мы говорим про курьера, то он нарушает свои обязанности — сдает работодателю заявку о получении, в то время как сам товар не доставлен», — рассказывает эксперт Олег Воробьев.

Часто аферисты стараются раздобыть доступ к личному кабинету пользователя. Тогда можно незаметно отменить товар, чтобы забрать деньги за него. Либо же изменить адрес доставки и получить заказ. Для этого мошенник связывается с клиентом и представляется сотрудником маркетплейса.

Эксперт Олег Воробьев призывает россиян быть бдительными. Сотрудники редко звонят клиентам. Вся информация отображена в личном кабинете. Периодически стоит проверять эти данные.

«Для защиты персональных данных на маркетплейсах уже давно необходимо обязать всех пользователей применять систему 2FA Authenticator (двухфакторная аутентификация).», - считает эксерт

В таком случае злоумышленник не сможет зайти в кабинет, даже имея логин и пароль.

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