Эксперты рассказали родителям, как предотвратить суицид

Уполномоченный по правам ребенка на Ставрополье Светлана Адаменко и психолог Юлия Аутеншлюс перечислили факторы, на которые родителям несовершеннолетних необходимо обращать внимание в первую очередь, сообщает newstracker.ru .

Эксперт Светлана Адаменко призывает больше времени уделять своему ребенку, если у него есть проблемы с учебой или произошла какая-либо стрессовая ситуация. Иногда нестабильное психическое поведение может быть обусловлено развитием болезни. Важно знать, нет ли конфликтов со сверстниками. Семейные конфликты также негативно влияют на развитие неокрепшей детской психики. Уполномоченный по правам ребенка отмечает, что именно эти причины часто побуждают детей к суициду.

Работу с детьми всегда надо проводить комплексно. Родители следят за развитием несовершеннолетних дома, а в школе контроль ведут педагоги. При необходимости лучше обращаться к психологам.

Психолог, член Европейской ассоциации психотерапии (ЕАР) Юлия Аутеншлюс отмечает, что полностью полагаться только на школьного психолога не стоит. Часто специалист загружен бумажной работой. К тому же один человек не может оказать квалифицированную помощь сразу всем подросткам.

«Родители, как правило, не подозревают, насколько проблема в таких случаях глубокая и серьезная. Подростка нужно вести к психологу, если с ним нарушен контакт. Проверять следы самоповреждения на руках, на бедрах. Если подросток все время носит длинную одежду, прячет руки, ноги, даже когда тепло — это повод для обстоятельного и спокойного разговора. Нужно также обращать внимание на рисунки на коже ручкой, следы от скрепок и от сигарет. Депрессивные признаки — предвестник суицида», — отмечает Юлия Аутеншлюс.

Во внеурочное время ребенку можно найти интересное занятие, чтобы у него было лишнего времени.

«Особое место в плане занимают мероприятия, направленные на обеспечение занятости подростков во внеурочное время полезной деятельностью, а также на преодоление у подростков страхов и тревожности, формирование стрессоустойчивости, позитивного мышления, принципов здорового образа жизни», — говорит Адаменко.

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