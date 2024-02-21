Психолог Ильина призвала супругов во время развода думать о детях

Психолог Детской городской больницы Нижнего Тагила Надежда Ильина поделилась рекомендациями, как тактично рассказать ребенку о разводе и как лучше себя вести в данной ситуации супругам, чтобы не причинить боль младшему члену семьи, сообщает tagilcity.ru .

Дети часто становятся поводом для мести у бывших супругов. Взрослым людям тяжело пережить развод. Не всегда они думают о психологическом состоянии детей, поэтому начинают настраивать ребенка против бывшего супруга или супруги. Родитель считает, что таким образом получится сделать в глазах ребенка плохим второго родителя. Эффект же совершенно обратный.

«На самом деле, разжигают в ребенке чувство вины. Ребенок еще с неокрепшей психикой живет между двух огней, которые также за счёт него пытаются самоутвердиться», — поясняет Надежда Ильина.

Эксперт рекомендует сообщать ребенку о разводе одновременно обоим супругам. Родители должны встретиться вместе, рассказать о своем решении наследникам или наследнику, назвать какую-то причину. В противном случае мама может назвать свою причину, а папу — совершенно другую. Несовершеннолетний человек испытает диссонанс.

Во время встречи необходимо донести главную мысль — да, мы разводимся, но это не влияет на наше отношение к тебе. Тебя, своего сына или дочь, мы любим по-прежнему сильно и всегда будем твоими родителями, где бы не находились.

«Держитесь своих обещаний данных ребенку, не пытайтесь через ребенка подорвать авторитет другого взрослого, это тем самым возродит внутренний конфликт ребенка с самим собой и отношением к этому взрослому», — уверяет специалист.

Психолог с 12-летним стажем Надежда Ильина призвала не спрашивать мнение ребенка о разводе и не советоваться. Решение о расставании принимают два взрослых человека. Впоследствии у ребенка появится чувство вины, чтобы он не посоветовал.

Ранее психолог Артур Вафин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие профессии портят семейную жизнь и становятся причиной разводов.