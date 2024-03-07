Эксперты рассказали водителям, как сохранить здоровье

Автомобиль — способ для комфортного передвижения, но есть и негативные стороны. Если водитель находится за рулем длительное время, он может испытывать проблемы со здоровьем. Эксперты рассказали, как минимализировать риски, пишет интернет-портал KazanFirst .

В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» водителям рекомендовали найти удобное положение.

«Плохой угол обзора, нестандартное расположение рук на рулевом колесе или ног на педалях – это ошибки, которые повышают риск возникновения аварийных ситуаций и проблем со здоровьем. Чтобы посадка автомобилиста была правильной, нужно учитывать разные аспекты: от положения спины до размещения водительского кресла. Оптимальный рост автомобилиста составляет от 150 до 190 см, а вес – до 100 кг. Такие габариты позволяют всегда находиться в удобном положении, полностью контролировать автомобиль во время движения и не ощущать дискомфорта. Для обеспечения этого во время ежедневных и длительных поездок нужно использовать весь спектр функциональных возможностей: от регулировки до подогрева кресел», — отмечают в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».

Значение имеет даже то, как человек садится в автомобиль. Сначала надо сесть на сидение, потом поставить ноги в салон. Обычно человек ставит ногу в салон, наклоняется, садится и ставит вторую. Нагрузка на позвоночник увеличивается. Когда за день человек много раз садится в автомобиль неправильно, не исключены проблемы с опорно-двигательной системой.

Когда человек находится за рулем целый день, ему необходимо делать перерывы и прогуливаться. По словам врача лечебной физкультуры медицинской компании «СберЗдоровье» Риммы Даниловой перед длительной поездкой разминка в 20 минут просто необходима.

«Усталость и напряжение после долгого периода за рулем помогут снять простые упражнения. Их можно делать не выходя из автомобиля, но только не в процессе движения. Наклоны головы в разные стороны, движения ею по кругу, давление затылком на подголовник сидения или на сцепленные сзади ладони – простые действия позволят расслабить шею. Махи руками, наклоны корпуса, напряжение и расслабление мышц пресса – отдохнуть плечевому поясу и корпусу в целом, а небольшая прогулка или бег на месте разгонят лимфу в ногах и всем теле, снимут усталость и отеки», — говорят в пресс-службе автомобильного маркетплейса Fresh.

Эксперты рекомендуют приобрести различные аксессуары для авто: массажные накидки, ручной эспандер, специальные коврики для проведения разминки, валики под поясницу и шею. Желательно выбирать обувь, которая «дышит» и придерживаться определенного рациона питания: употреблять продукты с большим содержанием кальция и белка. Иногда водители набирают вес из-за неподвижного образа жизни. Лучше питаться три — четыре раза в день, чтобы исключить подобную проблему, ограничив сладости и жирную пищу.

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