Эксперты разобрались, почему «Почта России» тонет в долгах

Эксперт рассказал, что Концепция развития почтовой связи в России была сформулирована до 2020 года. В документе указали цели развития компании и перечислили необходимые для реализации задачи инструменты. Данил Шилков отметил, что в 2021 году совет директоров утвердил концепцию развития. По мнению эксперта, документ утратил значимость. С 2022 года он не пересматривался.

«Контроль за реализацией стратегии отсутствует — мониторинг не осуществляется, а промежуточные итоги не подводятся», — отметил эксперт.

По информации издания, еще одна проблема — частая смена генеральных директоров, ротация кадров и изменение численности советников в управленческом аппарате. Нестабильная система управления негативно отражается на развитии компании. Отток кадров, по данным издания, происходит преимущественно из-за низкой заработной платы рядовых сотрудников.

По данным издания, компания также нерационально распоряжается объектами недвижимости. Своевременно не проводится модернизация. Предполагается, что выделенные государством деньги были потрачены нерационально. Компания не утвердила перечень объектов, которые необходимо усовершенствовать до 2030 года.

Ранее сообщалось, что почта Гонконга приостановила прием отправлений с товарами для США.