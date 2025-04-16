Почта Гонконга приостановила прием отправлений с товарами для США

Почта Гонконга объявила о приостановке приема почтовых отправлений с товарами для США, ссылаясь на изменения в тарифной политике американских властей. Об этом сообщило издание Hongkong Post.

Причиной этого решения стало заявление правительства США, согласно которому с 2 мая будет отменен беспошлинный режим de minimis для почтовых отправлений из Гонконга в США, а также увеличены тарифы на почтовые отправления, содержащие товары, отправляемые в Соединенные Штаты.

Администрация Гонконга охарактеризовала действия Вашингтона как «неразумные» и назвала их запугиванием.

Отмечается, что приостановка приема отправлений затронет как наземные, так и воздушные почтовые услуги.

3 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в отношении 14 стран. Россия в этом списке отсутствует. 10 апреля Трамп объявил о повышении торговых пошлин для товаров из Китая до 145%.

Ранее стало известно, что в администрации президента США Дональда Трампа резко разошлись мнения по поводу действий в отношении Китая.