Эксперты: реки РФ обмелеют из-за аномальной жары

Эксперты обеспокоены прогнозами синоптиков о том, что нынешнее лето будет еще более жарким, чем в 2023 году. Климатические изменения негативно влияют на реки России, сообщает nashgorod.ru .

Эксперт Александр Моторин пояснил, что в первую очередь страдают малые и средние реки. Нельзя заявлять, что на крупные реки знойное лето не влияет. Они питаются из истоков, поступающих из небольших рек. Некоторые водоемы страдают из-за отсутствия осадков. Например, в Тюменской области есть река Тула, которая находится на грани обмеления.

«Тура относится к типу рек с четко выраженным весенним половодьем, весенне-осенними дождевыми паводками и длительной устойчивой меженью. Она питается за счет осадков», — объяснил «Нашему городу» Александр Моторин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что в разных регионах РФ уже обмелело много рек. Ученые не нашли способ, как изменить ситуацию. Нынешние условия природного характерика можно отнести к чрезвычайным. Гидролог Андрей Расаев обратил внимание на то, что большое значение имеет также человеческий фактор.

«Не стоит недооценивать человеческий фактор в этом вопросе. Природные явления настолько тяжелую ситуация создают крайне редко. Взять, например, 80-е годы, когда Иртыш обмелел так, что людям воды не хватало и приходилось из земли воду тянуть и проводить углубительные работы. А если бы эта работы была сделана заранее, то такого кризиса бы не было. После той засухи уровень воды восстановился и теперь есть план действий на случай природного ЧП», — рассказал гидролог Андрей Расаев.

Более оптимистично на ситуацию смотрит эксперт Лариса Переладова. Она напомнила, что скоро начнется таяние снежного покрова, что станет источником подпитки многих рек. Спикер объяснила на примере Тулы.

«Если запас снега будет обильным, причем его сход будет происходить достаточно активно, будет солярная солнечная весна, то забегание талых вод до русла реки Туры будет происходить достаточно быстро. Тогда вода в Туре будет разбавляться, увеличится ее количество, соответственно, концентрации многих веществ будут меняться, и картина сможет измениться в лучшую сторону», — прогнозирует доцент кафедры физической географии и экологии Тюменского государственного университета Лариса Переладова.

Ученый Александр Моторин считает, что пора прекратить рассуждать о проблеме. Необходимо действовать. Рекам можно помочь. За время существования планеты подобная аномальная жара была не единожды. Необходимо провести глубокую работу. Казанский эко-активист Тимур Ескараев солидарен с данной позицией. Общественник напомнил и о других проблемах: массовых застройках в городах, вырубке лесов.

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