Эксперты рекомендуют пить какао из-за его полезных свойств

В СССР во многих точках продажи, а также в школьных и университетских столовых, предлагали какао. Такой подход правильный, потому что напиток делает организм здоровым и крепким, сообщает transsibinfo.com .

Какао защищает организм от действия радиации. Помогает тем, кому приходится проходить курс лучевой терапии. Напиток облегчает тошноту и другие неприятные побочные действия.

В какое много антиоксидантов, которые защищают клетки и укрепляют организм. Кровообращение головного мозга улучшается за счет содержания в напитке флавоноидов. Регулярное употребление какое предотвращает развитие таких болезней, как Альцгеймера и Паркинсона. Состояние нервной системы улучшается благодаря магнию.

«Какао может помочь снизить уровень холестерина в крови, помочь улучшить чувствительность к инсулину, снизить риск развития диабета 2 типа, помочь улучшить настроение и уменьшить стресс, помочь защитить кожу от повреждения ультрафиолетовым излучением, помогают улучшать кровообращение и снижать артериальное давление», — отмечает Transsibinfo.com.

Тем, кто следит за фигурой, стоит знать, что какао — малокалорийный напиток. Присутствующие в нем фитонутриенты ускоряют обмен веществ и на длительное время сохраняют чувство насыщенности.

Нутрициолог Елена Башкирова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие напитки улучшают настроение, а какие противопоказаны после тяжелого трудового дня.