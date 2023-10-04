«Снимают раздражение и помогают уснуть»: выяснилось, какие напитки помогут справиться со стрессом

На работе и учебе мы ежедневно сталкиваемся со стрессом. Чтобы расслабиться или немного взбодриться, многие тянутся за чашечкой кофе или даже бокалом вина перед сном. Но помогают ли эти напитки избавиться от стресса?

Нутрициолог Елена Башкирова рассказала, почему не стоит пить кофе и алкоголь после тяжелого рабочего дня, и назвала напитки, которые помогут расслабиться и восстановить жизненные силы.

«Кофеин обманывает нервную систему: он блокирует механизмы, передающие в мозг сигналы об усталости, но сама усталость остается. А спиртное только усиливает усталость, нарушает фазы сна и мешает полноценному восстановлению организма», — пояснила Башкирова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, кофе и алкоголь — это худшие напитки для борьбы с сильным стрессом. Вместо них она советует попробовать кое-что другое.

«Для вечернего восстановления подойдут травяные чаи и отвары. Во-первых, ромашка — благодаря апигенину и лютеолину в составе — успокаивает нервную систему и улучшает работу мозга. Во-вторых, помогает липовый чай. Он снимает раздражение и помогает уснуть», — посоветовала собеседница.

Также эксперт порекомендовала пить отвары и настои из лаванды — она снижает тревожность. А мята борется со спазмами сосудов и помогает при головной боли.

«Еще могу положительно отметить напитки, богатые витамином C: компоты из шиповника, клюквы, черной смородины и облепихи. Эти же продукты можно добавлять в чай», — рассказала Башкирова.

На случай, если усталость накрывает вас в течение дня, нутрициолог предложила пить какао, цикорий, кэроб на молоке или воде, а также напитки с чагой, корицей и мускатным орехом.

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