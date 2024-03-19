Эксперты рекомендуют пожилым людям заниматься йогой и волонтерством

В пожилом возрасте люди страдают от одиночества. Эксперты рассказали, как можно помочь россиянам преклонного возраста, сообщает karelinform.ru .

Психолог Анна Вагонова уверена, что в первую очередь пожилой человек должен самостоятельно попрощаться с прошлыми мечтами, которые так и не свершились, с планами и надеждами. Никто не сможет пройти этот путь вместо него.

«Эти потери важно принять, отгоревать и отпустить, чтобы на их место пришли какие-то новые смыслы, новые цели, соответствующие изменившемуся положению вещей. Если этого не сделать, то кризисный процесс может затянуться на годы», — отметила в беседе с КарелИнформ психолог Вагонова .

Психолог Даниэль Первов рекомендует принять тот факт, что человек стал старше и автоматически более одиноким. Не стоит делать вид, что ничего не происходит, часами сидя у телевизора. Необходимо действовать — заводить новые знакомства. Например, участвуя в волонтерских проектах.

«Начните с поиска сообществ и клубов по интересам. Будь то шахматы, садоводство, чтение или танцы — в каждом городе найдутся люди, разделяющие ваши увлечения. Важно шагнуть за границы привычного и открыть себя новым знакомствам», — советует Даниэль Первов.

Эксперт Первов отмечает, что пожилые люди также могут общаться на форумах или сайтах. Если нет навыков пользования техникой или интернетом, важно попросить помощи у родственников. Если и это невозможно, то рекомендовано самостоятельно пройти курсы.

Психолог Первов советует изменить образ жизни. День начинать с легкой зарядки. Не бояться осваивать что-то новое, например, занятия йогой. Важно правильно питаться. Будучи энергичным, человек быстрее расширит свой круг общения в любом возрасте.

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