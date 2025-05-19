Мини-лаборатория, квесты и кулинария: как отвлечь ребенка от гаджетов на каникулах — советы психолога

Для родителей в преддверии каникул актуален вопрос: чем занять ребенка, чтобы отвлечь его от гаджетов? Ведь за несколько летних месяцев можно развить полезные навыки, найти хобби и познакомиться с неизведанным. Самое главное — подать новое увлечение в интересной форме, чтобы конкурировать с гаджетами, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, через подачу в виде игры дети лучше воспринимают информацию.

«Кроме того, если родитель сам участвует, то ребенок вовлекается охотнее. Не забывайте давать творческую свободу — возможность экспериментировать, а не просто следовать инструкциям», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Важен и соревновательный момент. Например, квесты, челленджи или награды за выполнение заданий. Можно попробовать показать ребенку, как знания применяются в жизни — наука в кулинарии или математика в строительстве, отметила она.

«Из интересных занятий можно выбрать, например, научные эксперименты. Это легкая химия или физика: вулкан из соды и уксуса, невидимые чернила, рост кристаллов из соли и сахара. Можно создать с ребенком мини-лабораторию, надев белые халаты и снимая процесс на видео, чтобы потом сделать научный репортаж», — добавила психолог.

Для более творческих детей можно устроить мастер-классы — рисование в необычных техниках или создание собственных комиксов и мультфильмов в технике stop-motion. А после — организовать выставку работ для семьи или друзей, рекомендовала эксперт.

«Можно отвлечь ребенка от гаджетов квестами и головоломками. Например, устроить домашний квест с поиском «сокровищ», разбросав подсказки в виде загадок или шифров. Или поиграть в настольные игры с логическими заданиями», — посоветовала Абравитова.

Если ребенку нравится готовить, стоит сделать акцент и на этом: приготовить вместе пироги с необычными начинками, леденцы из сахара и натуральных красителей или пиццу, дав ребенку самостоятельно выбрать ингредиенты.

«Количество вариантов безгранично, отталкивайтесь от интересов своего ребенка. Главное — показать, что реальный мир может быть не менее захватывающим, чем виртуальный. Чем больше вовлеченности, творчества и игровой механики, тем выше шанс, что ребенок захочет отложить телефон», — заключила психолог.

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