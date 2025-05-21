Эксперт рассказала о преимуществах IT-ипотеки

Эксперт Юлия Шайхразеева из РЭУ им. Плеханова рассказала RuNews24.ru, что новые вложения в IT-ипотеку позволят оформить еще 90-92 тысячи выгодных кредитов до конца 2025 года.

Правительство расширяет поддержку IT-специалистов, выделив дополнительные 61 млрд рублей на льготную ипотеку. Вместе с ранее запланированными 59 млрд общий объем финансирования программы в 2025 году приблизился к 120 млрд рублей. По данным на май, уже 84 тысячи работников сферы информационных технологий воспользовались этой возможностью.

Эксперт Шайхразеева заявила, что новые вложения позволят оформить еще 90-92 тысячи выгодных кредитов до конца года. Ключевые преимущества программы — стабильность до 2030 года и прозрачные условия. Ставка фиксируется на уровне до 6% годовых на сумму до 9 млн рублей, а при необходимости можно взять дополнительный кредит до 18 млн по рыночным условиям.

Также специалист объяснила, для кого программа по ипотеке будет выгодной. По ее словам, айтишники от 18 до 50 лет со стажем от трех месяцев в аккредитованной компании могут претендовать на льготные условия. Минимальный доход установлен на уровне 90 тысяч рублей для городов с населением менее миллиона человек, и 150 тысяч — для миллионников (кроме Москвы и Петербурга, которые исключены из программы). Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости жилья.

Шайхразеева считает, что рост финансирования стимулирует спрос на новостройки в регионах, способствуя развитию городской инфраструктуры. Застройщики смогут сохранить или нарастить объемы строительства, а IT-специалисты получат возможность приобрести жилье на более выгодных условиях, чем аренда в долгосрочной перспективе.

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