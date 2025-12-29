Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты в 2026 году: выяснилось, что подорожает в первую очередь

Эксперт Михаил Хачатурян отметил, что в продовольственном секторе наиболее заметный рост цен ожидается на овощи и фрукты — в среднем на 2–2,5%. Стоимость мясной продукции продолжит увеличиваться на 0,7–1%, что связано с тем, что страна полностью обеспечивает свои потребности в этом сегменте самостоятельно. Рыба подорожает на 1–1,5%, молоко и молочные продукты — на 0,8–1,2%, сыры — на 1,2–1,6%.

«Колебания индекса потребительских цен могут составлять 2-3%, а именно в промышленных регионах, характеризуемых относительно малым объемом производства продукции сельского хозяйства, — Урал, Сибирь и Дальний Восток — уровень инфляции может составить в благоприятном сценарии 10-11%, в негативном сценарии — 11-13%», — высказал мнение эксперт.

Директор по развитию HR-направления WinWork Ума Аюбова в интервью TagilCity.ru прокомментировала экономические прогнозы на 2026 год. По ее словам, Банк России ожидает, что инфляция в стране будет колебаться в диапазоне 4–5%. При этом в регионах ее влияние может ощущаться сильнее из-за нестабильности цен на топливо и коммунальные услуги.

«Регулятор продолжит придерживаться своей стратегии борьбы с инфляцией, поэтому в 2026 году ожидаем умеренный рост стоимости товаров и услуг. Но увеличение НДС с 20% до 22% и повышение тарифов ЖКХ могут подогреть рост потребительских цен», — предположила Ума Аюбова.

Ранее экономист Маркова рассказала, что потребительская корзина в 2026 году станет дороже на 15%.