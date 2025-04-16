Эксперты выяснили, откуда ВСУ запускали БПЛА по Ивановской области

Эксперты SHOT предположили, что место запуска находится ориентировочно в 40 км от государственный границы с РФ. Дроны преодолели около 850 км на высоте 2,5 тыс. м. Украинские дроны летели один за другим вдоль границ Сумской и Иванской областей. Всего было запущено семь дронов.

По информации SHOT, каждый из дронов был оснащен взрывчатым веществом массой около 60 кг. Один БПЛА не разорвался. Он был найден силовиками. Сотрудники предприняли необходимые меры: оцепили территорию и произвели подрыв беспилотника. Силам ПВО удалось сбить все остальные дроны ВСУ. Атака произошла утром 16 апреля.

По информации Mash, в связи с атакой региона в школах, вузах и медицинских учреждениях провели экстренную эвакуацию. Канал сообщил, что ВСУ применили дальнобойные беспилотники типа «Лютый» и дроны-камикадзе «Бобер» длиною 2,5 м. Местные жители сообщили, что атака проходила в несколько этапов. по их данным, первая началась еще ночью.

Ранее сообщалось, что в Шуе два человека пострадали в результате утренней атаки дронов Ивановской области.