В Шуе два человека пострадали в результате атаки дронов

По предварительным данным, в городе Шуя два человека получили ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение в состоянии сильного стресса, сообщил телеграм-канал Mash.

В городе проводится частичная эвакуация населения, включая эвакуацию из образовательных учреждений (школ и вузов) и больниц.

Согласно информации Министерства обороны, в период с 8:00 до 9:40 утра средства противовоздушной обороны успешно ликвидировали семь украинских дронов в воздушном пространстве над Ивановской областью.

После падения одного из БПЛА, атаковавших Ивановскую область, его боевая часть не сдетонировала. Взрывчатое вещество подлежит обезвреживанию. Согласно обновленным сведениям, все семь дронов, сбитых над Шуей, несли на борту взрывчатку общим весом около 60 кг, пишет телеграм-канал SHOT.

Ранее сообщалось, что 85-летняя женщина погибла после массовой атаки БПЛА на Курск.