Эксперт Ярошенко рассказал, кто покинет занимаемые должности в правительстве

Эксперт по внутренней политике, политтехнолог Алексей Ярошенко проанализировал, какие кадровые ротации могут произойти в правительстве в ближайшее время, пишет интернет-издание «Абзац» .

Инаугурация президента России Владимира Путина запланирована на 7 мая. Согласно законодательству РФ, в этот же день кабинет министров сложит свои полномочия. Эксперт Алексей Ярошенко рассказал, что некоторые министры будут переизбраны.

Михаил Мишустин вошел в историю России как один из самых эффективных премьер-министров. Эксперт напомнил, с какими проблемами столкнулась экономика страны четыре года назад. Все они были спровоцированы пандемией. Профессионализм Мишустина позволил быстро решить проблемы.

«У него очень высокий уровень доверия», – отмечает эксперт.

Эксперт уверен, что кадровые ротации не затронут представителей финансово-экономического блока.

«Антон Силуанов – один из тех, кто сохранял свое место и в правительстве Медведева, и в правительстве Мишустина. Думаю, он останется. Команда финансово-экономического блока справилась с несколькими критическими ситуациями – Белоусов, Силуанов и, кстати Чернышенко. Я думаю, у него тоже очень большие перспективы, но пока сложно сказать, куда он, поскольку сейчас Чернышенко занимает достаточно большую должность вице-премьера», — высказал мнение Алексей Ярошенко.

Эксперт не исключает, что появится новое министерство.

«Возможно создание новых ведомств. Вы же слышали про новый нацпроект «Молодежь России». Возможно, Росмолодежь из агентства будет повышена в статусе до министерства с расширением кадрового состава, полномочий», — поделился ожиданиями политтехнолог, эксперт по внутренней политике Алексей Ярошенко.

Собеседник «Абзаца» уверен, что глава Минкультуры Ольга Любимова покинет занимаемую должность. За время ее руководства ремонтировали дома культуры и реализовали национальные проекты. Однако сейчас важно добиться объединения народа. Главой станет тот человек, который сможет заниматься культурной политикой.

Ранее политологи высказали мнение, что кадровых ротаций в «силовом блоке» не будет.