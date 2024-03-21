Политологи: кадровых ротаций в «силовом блоке» не будет

Традиционно после президентских выборов в РФ правительство, в том числе и «силовой блок», уйдут в отставку. Эксперты спрогнозировали, кто покинет занимаемые должности, сообщает fedpress.ru .

Министры «силового блока» назначаются только после консультаций членов Федерального собрания. Главу каждого ведомства согласует Государственная дума. В «силовой блок» входят такие ведомства:

Минобороны РФ;

МВД РФ;

МЧС РФ;

МИД РФ;

Министерство юстиции РФ.

Не все руководители перечисленных ведомств имеют большой стаж работы на занимаемой должности. Эксперты уверены, что на фоне СВО в правительстве не пойдут на какие-либо эксперименты. Главенствовать должны опытные и мудрые руководители, имеющие большой опыт. Однако западные СМИ пишут, что в ближайшее время произойдут значительные изменения.

«Решение по любым изменениям в правительстве принимает президент РФ», – отметил источник «ФедералПресс», близкий к Администрации президента РФ.

Российские политологи уверены, что россиянам стоит ожидать точечных изменений в назначениях. Политолог Владимир Шаповалов рассказал, что руководители ведомств выполняют работу качественно.

«К тому же ситуация известна – «коней на переправе не меняют». Россия находится в ситуации сложных вызовов, связанных непосредственно с деятельностью силового блока. Особенно это касается Министерства обороны РФ», – считает политолог Владимир Шаповалов.

Политолог Дмитрий Орлов высказал мнение, что все изменения пройдут в дружественной атмосфере. Не стоит ждать каких-либо громких увольнений.

«Я думаю, что силовой блок существенно не изменится при формировании кабинета. Хотя изменения, конечно, возможны. Президент дал четкие сигналы правительству и Администрации президента РФ, что доверяет сложившейся системе и изменения пройдут в дружественной атмосфере», – отмечает политолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Обозреватель Рустам Юнусов предполагает, что кадровых ротаций в «силовом блоке» не будет. Задачи, связанные с СВО, остались неизменными.

«Если читать между строк материалы послания президента РФ и предваряющей его пресс-конференции, то мы видим изменение задач в социально-политической и финансово-экономической сферах. Например, это касается усиления мер социальной политики, цифровизации или корректировки налогового законодательства», – отмечает политический обозреватель Рустам Юнусов.

Ранее американский военкор Бентли оценил вероятность цветной революции в России.