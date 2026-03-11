Экспонаты в безопасности: Третьяковская галерея прокомментировала слухи о протечках в Лаврушинском переулке

В Третьяковской галерее официально опровергли слухи о повреждении музейных экспонатов из-за протечек в фондохранилище. Информация о том, что десятки культурных ценностей пострадали в результате затопления в депозитарии в Лаврушинском переулке, не соответствует действительности, заявили ТАСС в пресс-службе музея.

Как пояснили в галерее, в здании действительно ведутся плановые работы по укреплению кровли. В связи с этим некоторые произведения временно перемещены в другие помещения — это стандартная практика, направленная на сохранность коллекции во время ремонта.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о якобы регулярных протечках в хранилище, вызванных повреждением крыши, и об угрозе утраты музейных ценностей. В Третьяковке эти данные назвали недостоверными.

«В Третьяковской галерее ведутся плановые работы по укреплению кровли в здании депозитария в Лаврушинском переулке, идет перемещение части коллекции на время проведения работ. Информация о том, что какие-то произведения искусства из коллекции галереи находятся под угрозой или повреждены, не соответствует действительности», — сказали ТАСС в пресс-службе галереи.

