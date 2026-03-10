Спящая пассажирка и потолок-душ: в автобусе в российском городе случился потоп
«Сибдепо»: в кемеровском автобусе № 8 с потолка на пассажиров потекла вода
Фото: [Медиасток.рф]
Днем 10 марта в Кемерове пассажиры автобуса стали свидетелями нештатной ситуации, связанной с протечкой кровли. Около 14:00 в салоне общественного транспорта, следующего по маршруту № 8, с потолка начала капать вода, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Видео происходящего очевидец отправил в редакцию издания.
На кадрах, снятых внутри автобуса, видно, как капли падают на пол и в непосредственной близости от пассажиров. Одна из них пролетает совсем рядом с пожилой женщиной, которая, оперевшись головой на окно, продолжает спать и не обращает внимания на происходящее вокруг.
«Потоп в кемеровских автобусах. Увидел: капля такая большая висит, прямо груша, нельзя скушать. Вне видео активнее капало, конечно», — передал очевидец.
Автобус № 8, в котором случился потоп, является одним из самых востребованных маршрутов города и соединяет три крупных района: Заводский, Центральный и Ленинский. Инцидент произошел в дневное время, когда в салоне находилось много людей.
