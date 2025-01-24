Экстремальное похолодание в Кемерове: слоем льда покрыты автомобили, фасады и деревья

В Кузбассе по-прежнему действует режим «Повышенная готовность», который ввели в связи с резкой переменой погодных условий, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Фотокорреспондент издания показал, как горожане адаптируются к замершим дорогам, покрытых слоем льда и инея.

Издание отметило, что погода изменилась двое суток назад. Сначала в регион аномально рано пришла весна: снег начал таять, температура установилась плюсовая. Затем резко похолодало. Температура опустилась до минус 30 градусов. Ураганный ветер сносил конструкции и кровлю.

Корреспондент отметил, что утром 24 января все улицы города покрылись ледяной коркой. Передвигаться по городу опасно, потому что легко можно поскользнуться. По данным Сибдепо, коммунальные службы приступили к ликвидации последствий сразу, как ураган прекратился. Дороги расчищали, но принятые меры не помогают из-за перепада температур.

«Причем ледяной наст образовался так стремительно, что даже сохранил форму отпечатков подошв, рисунок протекторов и даже форму углублений, в которых скапливалась вода», — рассказал корреспондент Сибдепо.

По информации издания, под толстым слоем инея оказались стены домов, лестницы, деревья и ограждения. Горожане надеются на скорое потепление или же на осадки в виде снега, который перекроет слой льда.

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