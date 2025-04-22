Экстренная эвакуация: во Владивостоке в лицее приостановили занятия

В соцсетях появилась информация, что во Владивостоке эвакуируют студентов и преподавателей Владивостокского государственного университета (ВВГУ), сообщил vostokmedia.com. Редакция выяснила, что инициатором эвакуации стал лицей «Андеграунд», функционирующий на базе университета.

Информация появилась в соцсетях. По информации различных источников, занятия остановили. Студентов и сотрудников эвакуировали. В телеграм-каналах появились фотографии, доказывающие эвакуацию. Возле здания университета собрались люди.

В пресс-службе университета проинформировали, что занятия в вузе продолжаются. Эвакуация не проходила. Учащиеся и сотрудники покинули стены лицея. Академический лицей инициировал эвакуацию из-за получения подозрительного письма, которое пришло на почту руководства учебного заведения. Предположительно, это была спам-рассылка, которая появилась на электронной почте администрации. На место прибыли специалисты. Информация о пострадавших не поступала.

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