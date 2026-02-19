Экстренная остановка и эвакуация: в метро Москвы загорелся поезд — подробности от очевидцев и видео инцидента

В четверг, 19 февраля, в Москве произошло возгорание поезда. Пассажиры, которые стали очевидцами инцидента, поделились с REGIONS подробностями.

По информации издания, возгорание произошло на станции столичного метро «Битцевский парк» в утреннее время. Пассажиры рассказали, что им велели быстро покинуть состав. Очевидцы предполагают, что причина инцидента — короткое замыкание. Они отметили, что состав внезапно остановили на станции.

«Сказали, что по техническим причинам поездка дальше невозможна. Потом сбоку поезда что-то бахнуло, похожее на короткое замыкание», — пояснила собеседница REGIONS.

Собеседница издания высказала мнение, что замыкание может быть связано с рекордным снегопадом, который обрушился на столичный регион 19 февраля.

