Стекло лопнуло — пассажир выпал: драматический инцидент на улицах российского города
В Кемерове на перекрестке Тухачевского и Химиков из автобуса выпал пассажир
Фото: [Медиасток.рф]
Очевидцы информируют в соцсетях об инциденте в Кемерове. По их словам, из пассажирского автобуса выпал человек, сообщил VSE42.RU.
По данным очевидцев, инцидент произошел в среду, 18 февраля. На пересечении улицы Тухачевского и проспекта Химиков у автобуса разбилось стекло. Горожане опубликовали в соцсетях фото, на котором зафиксировано лопнувшее стекло на входной двери автобуса, из которого выпал пассажир.
«Разбилось стекло у автобуса № 47 и вылетел человек», — сообщили в соцсетях очевидцы.
По информации издания, городская администрация уведомлена о происшествии. Данные передадут для детального изучения специалистам управления транспорта и связи. О проверке сообщат общественности не позднее 20 февраля.
По данным издания, подобный случай не единичный. В декабре также в одном из автобусов разбилось стекло. Горожане в соцсетях отметили, что неисправности выявляют в новых автобусах. Кроме того, пассажиры жалуются на отсутствие места в салонах. Летом люди страдают от жары.
В мэрии Кемерова отметили, что автобус, из которого выпал пассажир, в четверг, 19 февраля, продолжает следовать по маршруту, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Стекло было заменено. Данные об инциденте переданы сотрудникам правоохранительных органов.
