Экстренные службы направились в подмосковные Люберцы на местный завод

По данным телеграм-канала, сначала появилась информация о взрыве на базе приема металла Вторчермет. Однако позже канал узнал уточняющие детали инцидента, согласно которым взрыв прогремел на заводе Вторалюминпродукт.

SHOT располагает видео. Судя по кадрам, в черте города виднеются густые клубы дыма.

«Информации о пострадавших не поступало», — сообщил SHOT.

По информации канала, на место происшествия направлены экстренные службы. Местные жители проинформировали, что от мощного хлопка в их квартирах чуть не выбило окна, сообщил телеграм-канал «ЖК Люберцы». По их словам, к заводу уже приехала бригада скорой помощи и пожарные. Горожане сообщили, что ранее в разное время суток слышали со стороны завода громкие звуки, напоминающие хлопки, но причина их возникновения им неизвестна. Связаны ли эти события между собой, неизвестно. Согласно данным телеграм-канала «Жк Самолет Люберцы», взрыв был мощным. У людей, живущих вблизи завода, дрожали стекла.

Ранее сообщалось, что в американском штате Юта произошел взрыв на объекте Northrop Grumman.