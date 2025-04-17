В американском штате Юта произошел взрыв на объекте Northrop Grumman

В штате Юта, на территории, принадлежащей американской военно-промышленной корпорации Northrop Grumman, зафиксировали взрыв.

Как сообщил телеканал Fox13 News, обстоятельства инцидента в настоящий момент выясняются. Согласно информации, предоставленной The Independent, обошлось без жертв и раненых.

Известно, что данная компания специализируется на производстве и испытаниях ракетных двигателей, использующих твердое топливо. Зданию нанесен значительный ущерб.

Ранее сообщалось, что в столице Республики Башкирия сгорело предприятие, которое выпускает лодки.