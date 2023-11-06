Президент Литвы Гитанас Науседа принял участие в совещании с дипломатическими представителями республики за рубежом. В ходе мероприятия лидер заявил, что Украина была, есть и будет в приоритете, сообщает агентство ТАСС .

«Украина для нас была, есть и будет экзистенциальным фактором. Все дипломатические службы должны сосредоточить свои усилия на этом приоритете», - сообщил президент Литвы Гитанас Науседа

Спикер отметил, что Литва не имеет право ощущать усталость от конфликта на Украине. Страна обязана оказывать любую поддержку Киеву и призывать к этому и других мировых лидеров. Не стоит забывать и о стремлении Украины вступить в ЕС. Мир по-прежнему должен оказывать помощь в реализации данного плана. Важно, чтобы Украина не исчезала из мировых актуальных повесток.

Летом литовское правительство подвело вердикт: страна оказала Украине поддержку за все время СВО размером более одного миллиарда евро.

Конфликты на Украине и Ближнем Востоке продолжают набирать обороты. А объединяет их только одно - деньги Соединенных Штатов. Как долго Вашингтон сможет спонсировать вооруженные столкновения, и когда наконец в кошельке США образуется дыра - в материале «Подмосковье сегодня».