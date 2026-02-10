Электрический или бензиновый? Гид по выбору снегоуборщика для тех, кто устал от зимнего плена на даче в Подмосковье

Обильные снегопады этой зимой заставили многих жителей Орехово-Зуевского городского округа искать альтернативу традиционной лопате. Все больше людей предпочитают не покупать дорогостоящую технику, а брать снегоуборщики в аренду через популярные российские онлайн-площадки с объявлениями. Средняя стоимость такой услуги составляет от 1,5 до 2 тыс. руб. за сутки, сообщил REGIONS. Как не ошибиться в выборе рассказал эксперт.

Эксперт в области садово-парковой техники Александр Конкин объяснил ключевые различия при выборе агрегата. По его словам, электрические модели идеальны для расчистки небольших территорий от свежевыпавшего снега: они легче и маневреннее, но их работа зависит от длины удлинителя и доступной розетки. Для борьбы с высокими сугробами и уборки обширных участков лучше подойдет автономный бензиновый снегоуборщик, который обладает значительно большей мощностью.

«Для небольших участков хватит мощности около 5 л. с., для средних и крупных потребуется больше 8 л. с. Модели могут различаться, так как некоторые из них оснащены подогревом ручек, электростартером и защитой от перегрузок», — рассказал REGIONS Конкин.

Специалист также напомнил о правилах безопасности: обязательном использовании защитной одежды и очков. Кроме того, Конкин рекомендует перед заключением договора аренды лично проверить исправность техники, чтобы избежать возможных конфликтов с владельцем оборудования из-за ее неожиданной поломки.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с региональных дорог за месяц вывезли 254 тыс. кубометров снега.