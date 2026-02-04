В Подмосковье с региональных дорог за месяц вывезли 254 тыс. кубометров снега

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подвели итоги работ по уборке снега с региональных дорог за первый месяц 2026 года.

Так, специалисты провели более 30 циклов уборки и обработки дорог реагентами. Всего было вывезено 254 тыс. кубометров снега. Снег вывозили на специальные площадки.

«Кроме того, более 1,2 тыс. дорожников выполнили восемь циклов очистки тротуаров и пять циклов уборки остановочных площадок, а также расчищали обочины, дорожные знаки и ликвидировали упавшие под тяжестью снега деревья», — рассказал глава министерства Марат Сибатулин.

На региональных дорогах каждый день работало более 450 единиц спецтехники, а в дни обильных осадков — свыше 600.

Ранее об уборке снега после первого в этом году циклона рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.