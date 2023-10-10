Электрическое отопление: эксперт рассказал о преимуществах и недостатках

Главное преимущество электрического отопления – автономность. Владельцы жилья не зависят от сроков старта и завершения отопительного сезона. Также собственник может самостоятельно регулировать температуру.

В современных моделях есть возможность управления смартфоном. Даже без этой функции, пользоваться электрическим отоплением просто. Собственник также не зависит от работы управляющей компании, не ожидает сроков выполнения ремонтных работ на общих трубах.

Аварии на электрическом отоплении исключены: не может быть прорыва труб или затопления. Такой вид отопления более экологичный и безопасный, если сравнивать с газовыми приспособлениями.

При соблюдении определенных правил во время строительства или выполнения ремонтных работ, можно добиться высокого уровня энергоэффективности. Чем меньше человек использует воды, тем меньше в окружающую среду уходит парниковых газов. Таким способом каждый житель России заботится о природе.

Сотрудник пресс-службы администрации Одинцовского округа Петр Горохов ранее рассказал алгоритм действий собственникам, которым не включили отопление в положенный срок.