Электрик Подмосковья реанимировал после 30-летнего простоя раритетный автомобиль

Мастер мобильной бригады Солнечногорского округа электрических сетей филиала «Северные электрические сети» Евгений Москвин вместе с коллегами реставрировал автомобиль ГАЗ-21 «Волга», который около 30 лет не применялся по прямому назначению, сообщил REGIONS.

По информации издания, восстановление раритетного автомобиля — давняя мечта мастера, которую ему удалось реализовать. Мужчина нашел подходящий вариант, выкупил и вместе с друзьями-коллегами приступил к реставрации. На работу ушло около восьми месяцев. Уделять время «Волге» можно было только по вечерам после окончания рабочего дня.

«Когда мы приехали посмотреть на машину, которая простояла 30 лет в ангаре, сразу решили — будем восстанавливать ее полностью. Как и на работе: если делать, то делать до конца», — рассказал Евгений Москвин.

По данным издания, мастер доволен результатом. Автомобиль, который смело можно было назвать металлолом, стал гордостью коллектива. Машина пользуется спросом у молодоженов и принимает участие в различных выставках.

По информации издания, Евгений — разностороння личность. Он увлекается плаванием, участвует в мотопробегах и ходит под парусом на собственном катере. В рабочее время житель Подмосковья отвечает за стабильное электроснабжение северного Подмосковья. До руководителя мобильной команды много времени работал водителем.

