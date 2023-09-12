Электромонтеры соревнуются в подмосковном конкурсе профессионального мастерства

Более 50 электромонтеров участвуют в пятых по счету соревнованиях профессионального мастерства «Мособлэнерго» на учебном полигоне в Ликино-Дулеве (Орехово-Зуевский городской округ).

С добрыми пожеланиями перед конкурсантами выступил заместитель министра энергетики Московской области Дмитрий Айрапетянц. На старт соревнований вышли команды из десяти филиалов предприятия и четыре команды студентов — будущих энергетиков из МЭИ, Щелковского колледжа, Павлово-Посадского и Шатурского техникумов. Всем предстоит пройти шесть испытаний, связанных с профилактикой травматизма и повышением профессиональной подготовки работников.

Ранее сообщалось, что с виновного в гибели лося в Подмосковье взыскан ущерб.