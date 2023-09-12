Взыскан ущерб с виновного в гибели лося в Подмосковье

Иск был подан в интересах Минэкологии Подмосковья, ответчиком выступил житель Щелкова, по вине которого произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее гибель лося. Водитель при ДТП не пострадал.

Как отмечает министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, гражданин, управляя легковым автомобилем, на 29-м километре Щелковского шоссе совершил смертельный наезд на лося. Факт наезда установлен сотрудниками полка ДПС «Южный». Сумма причиненного ущерба охотничьим ресурсам Подмосковья составила 80 тысяч рублей. В суде ответчик свою вину признал.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Коломне проходит уникальная выставка по истории автомобилей.