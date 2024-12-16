Елена Блиновская обжаловала решение о собственном банкротстве

Агентство проанализировало данные, опубликованные в картотеке арбитражных дел.

«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Блиновской Елены Олеговны», — сказано в карточке дела.

Агентство напомнило, что блогер была инициатором подачи иска о признании себя банкротом. Однако позже Елена Блиновская решила, что сможет найти способ погасить задолженность. Она уведомила суд о решении забрать заявление о банкротстве. Однако суд удовлетворил первую просьбу и открыл процедуру реализации имущества Блиновской.

В решении суда отсутствует информация об общем размере неисполненных обязательств. В документах указано, что в дело поступили заявления двух кредиторов. Они настаивают на внесении их требований в реестр требований кредиторов должника. В частности, ФНС России просит включить информацию о долге в размере около 1,2 млрд руб. Вторым кредитором выступает ВТБ. Представители банка заявили о долге в размере около 270 млн руб. Данные требования на данный момент пересмотрены не были.

Поводом для судебных разбирательств стала задолженность блогера перед налоговой службой. Предполагается, что автор многих марафонов не выполняла законодательство РФ и не платила в нужном объеме налоги. Ее супруга Алексея также могут признать банкротом.

Ранее сообщалось, что Блиновская попросила у суда снизить для нее 1,2 млрд руб. налогов и штрафов.