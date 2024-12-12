ТАСС: Блиновская попросила у суда снизить для нее 1,2 млрд руб. налогов и штрафов

Елена Блиновская, находящаяся в следственном изоляторе в Москве, обратилась в Верховный суд Российской Федерации с просьбой пересмотреть решение о взыскании с нее налогов, штрафов и пени на сумму более 1,2 млрд руб., принятое ИФНС России по Москве. Об этом стало известно из материалов, предоставленных ТАСС.

Ранее стало известно, что Елена Блиновская урегулировала свои финансовые обязательства, сумма которых превысила 140 млн руб. Она подала заявление о признании себя банкротом в Арбитражный суд города Москвы. В рамках процедуры банкротства планируется выставить на продажу имущество блогера.

«По налоговому спору [Блиновской] в Верховный суд РФ подана кассационная жалоба», — указано в документах.

В них блогер выражает намерение «вычислить сумму недоимки по НДС и НДФЛ, а также учесть смягчающие обстоятельства при определении размера штрафа».

Ранее сообщалось о том, что ВТБ потребовал от Блиновской сотни миллионов рублей.