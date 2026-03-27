«Эльфова чаша» в лесу: грибники Подмосковья нашли яркий символ наступившей весны

В Ленинском городском округе грибники официально открыли сезон тихой охоты. Самым ценным экземпляром стал редкий гриб с алой шляпкой — и это оказался не мухомор, сообщил REGIONS.

В сообществе «Сухановский лес» в соцсетях появились первые снимки необычной находки — саркосцифы, которую в народе окрестили «эльфовой чашей». Этот небольшой, но невероятно яркий гриб насыщенного красного цвета формой напоминает крошечную пиалу. Его научное название — саркосцифа алая.

Растет гриб такого вида преимущественно на перегнивающих ветках и поваленных стволах, в сырых низинах и на оттаявших участках, появляясь одним из первых с приходом весны. По наблюдениям микологов, в этом году из-за аномально теплой погоды первые экземпляры начали попадаться уже в последней декаде марта.

Саркосцифа, хоть и относится к категории съедобных, редко попадает в кулинарные корзины грибников. Но для настоящих знатоков эта «чаша» считается подлинным деликатесом. Гриб отличается плотной консистенцией, а очистка каждой крохотной «чашечки» — занятие, требующее терпения. Для большинства любителей лесных походов это скорее живописный символ прихода весны и еще один повод отправиться в лес. Вслед за «эльфовыми чашами» в Подмосковье ждут сморчки — их сезон начнется во второй половине апреля.

