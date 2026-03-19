Элитная квартира в охраняемом комплексе за 70 млн и трешка с участком за 220 тыс. руб: разброс цен на недвижимость
VSE42.RU: в Шерегеше выставлен на продажу дом с камином и сауной за ₽210 млн
Фото: [Медиасток.рф]
В Кузбасса на продажу выставлены объекты недвижимости, стоимость которых достигает 210 млн руб., сообщил VSE42.RU. Корреспондент издания разбирался, на что можно рассчитывать за такую сумму.
По данным издания, деревянный дом площадью 350 кв. м за 210 млн руб. оснащен камином и сауной. Новому собственнику оставят мебель. В комнатах сделан дизайнерский ремонт. На территории растет кедровый лес и протекает горный ручей. Согласно данным сайта объявлений, дом выставлен на продажу в Шерегеше.
По информации издания, в Новокузнецке продают четырехкомнатную квартиру за 70 млн руб. Просторные апартаменты площадью 405 кв. м расположены на отдельном пятом этаже элитного жилого комплекса с охраной, работающей круглосуточно.
«Дизайн-проект квартиры включает: качественные отделочные материалы, уникальные аксессуары и мебель высокого класса, которые в свою очередь создают атмосферу изысканности и гармонии», – сказано в описании.
По информации издания, если бюджет на покупку жилья ограничен, в Кузбассе можно присмотреться к самому доступному варианту. В поселке продается трехкомнатная квартира за 220 тыс. руб. Она расположена в одноэтажном кирпичном доме, общая площадь — 44,5 кв. м. В доме проведен центральный водопровод, канализация местная, отопление автономное. Квартира идет с земельным участком в 8 соток под посадки.
«Но есть нюанс – квартире нужен ремонт, который оценивается минимум в 445 тыс. руб.», – сообщил VSE42.RU.
