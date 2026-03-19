Элитная квартира в охраняемом комплексе за 70 млн и трешка с участком за 220 тыс. руб: разброс цен на недвижимость

В Кузбасса на продажу выставлены объекты недвижимости, стоимость которых достигает 210 млн руб., сообщил VSE42.RU . Корреспондент издания разбирался, на что можно рассчитывать за такую сумму.

По данным издания, деревянный дом площадью 350 кв. м за 210 млн руб. оснащен камином и сауной. Новому собственнику оставят мебель. В комнатах сделан дизайнерский ремонт. На территории растет кедровый лес и протекает горный ручей. Согласно данным сайта объявлений, дом выставлен на продажу в Шерегеше.

По информации издания, в Новокузнецке продают четырехкомнатную квартиру за 70 млн руб. Просторные апартаменты площадью 405 кв. м расположены на отдельном пятом этаже элитного жилого комплекса с охраной, работающей круглосуточно.

«Дизайн-проект квартиры включает: качественные отделочные материалы, уникальные аксессуары и мебель высокого класса, которые в свою очередь создают атмосферу изысканности и гармонии», – сказано в описании.

По информации издания, если бюджет на покупку жилья ограничен, в Кузбассе можно присмотреться к самому доступному варианту. В поселке продается трехкомнатная квартира за 220 тыс. руб. Она расположена в одноэтажном кирпичном доме, общая площадь — 44,5 кв. м. В доме проведен центральный водопровод, канализация местная, отопление автономное. Квартира идет с земельным участком в 8 соток под посадки.

«Но есть нюанс – квартире нужен ремонт, который оценивается минимум в 445 тыс. руб.», – сообщил VSE42.RU.

