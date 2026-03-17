Жители садового товарищества в Нижневартовске рассказали, что компания «Нижневартовск Аэро» прислала им уведомления о необходимости сноса дачных приватизированных домов из-за пролегающего на территории участков старого продуктопровода, сообщил muksun.fm.

По информации издания, у некоторых собственников дачных участков и домов больше нет никаких объектов недвижимости. Они обеспокоены сложившейся ситуацией. Жители обратились за разъяснениями к депутату Тюменской областной думы Евгению Данникову, который координирует Ханты-Мансийское региональное отделение ЛДПР.

«Согласно документам, которые мне предоставили заявители (договор аренды между администрацией города и СОНТ, а также договоры купли-продажи между администрацией и физическими лицами), земельные участки являются муниципальными, поскольку только собственник имеет право передавать имущество в аренду или продавать его», — рассказал депутат журналисту редакции Муксун.FM.

По словам Данникова, компания «Нижневартовск АЭРО» пока не предоставила ему официального ответа. Также депутат не располагает сведениями о том, кому именно принадлежит земельный участок, по которому проложен продуктопровод.

При этом депутат напомнил, что еще в 2021 году администрация города в ответ на его запрос информировала: АО «Нижневартовскавиа» прорабатывало возможность демонтажа и снятия с учета этого керосинопровода в 2023–2024 годах.

«В администрации Нижневртвоска Муксун.FM пояснили, что земельные участки в СОНТ не принадлежат муниципалитету. Редакция направила официальные запросы в окружной департамент по управлению государственным имуществом и в компанию „Нижневартовск АЭРО“», — сообщил muksun.fm.

