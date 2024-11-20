Элитную квартиру Ротару в Москве призвали конфисковать в пользу государства

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось в Генеральную прокуратуру и СК с просьбой конфисковать квартиру певицы Софии Ротару в пользу государства, сообщило интернет-издание «Абзац».

Представители общественного движения отметили, что недвижимость была передана в дар певице на основании особых заслуг. Столичная квартира находится на Зоологической улице. Более 20 лет назад второй мэр Москвы Юрий Лужков распорядился передать имущество в дар.

«Данная недвижимость, будучи изначально предоставленной в дар на основании особых заслуг, должна служить интересам российского общества, а не использоваться в коммерческих целях лицом, оторвавшимся от нашей страны», – говорится в имеющемся в распоряжении «Абзаца» обращении.

СМИ располагают информацией, что в трехкомнатной квартире расположены два раздельных санузла, лоджии и объединенная со столовой кухня. Певица заявила, что намерена продать недвижимость за 65 млн руб., сообщил SHOT. Представители «Ветеранов России» настаивают на том, чтобы сотрудники Генеральной прокуратуры и СК направили иск в суд с требованием изъять столичное имущество в пользу государства.

Кроме того, общественники призвали проверить Софию Ротару на финансирование ВСУ и признать ее иноагентом.

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