Муж Надежды Бабкиной заработал на продаже свечей 33 млн руб.

Он является владельцем и единственным учредителем компании ООО «ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ». Фирма занимается производством свечей.

Как сообщает портал «Страсти», бизнес у супруга Бабкиной идет в гору. По данным за 2023 год, предприниматель заработал 202,6 млн рублей, 33,1 млн рублей — это чистая прибыль.

Стоимость одной свечи производства «ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ» составляет 1500 руб. Также компания продает диффузор стоимостью от 3 тыс. рублей.

Ранее сообщалось о том, что уехавшая из России София Ротару посетила в Киеве могилу мужа.