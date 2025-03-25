Элитный ЖК перепутал фотографии академиков, в чью честь строит дома в Татарстане

На сайте элитного жилого комплекса, который занимается строительством объектов в Татарстане, после допущенной ошибки заменили фотографии академиков, сообщил inkazan.ru.

Корреспондент Inkazan обратил внимание, что на сайте элитного жилого комплекса опубликовали неверное изображение. Компания строит жилые дома в Татарстане. Каждый объект посвящают академику, чья деятельность каким-либо образом связана с регионом. Планируется, что дома появятся в Казани к 2027 году.

По данным издания, на сайте разместили информацию, что один из домов посвятят первому министру юстиции Российской империи Гавриилу Державину. Корреспондент обратил внимание, что фото, которое опубликовали на сайте, принадлежит другому Державину — филологу. Издание отметило, что Николай Севастьянович не имел никакого отношения к развитию Казани.

«Отметим, что опубликовать фото Державина — государственного деятеля в принципе невозможно — он скончался до изобретения фотографии», — сообщил inkazan.ru.

Совладелец и маркетинг-директор компании ILAR Станислав Федоренков подтвердил, что произошла техническая ошибка. По его словам, вместо фото Гавриила Державина, действительно, опубликовали фотографию Николая Державина. В настоящее время неточность исправлена.

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