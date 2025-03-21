В Подмосковье регоператор помог банку найти случайно выброшенные документы
Регоператор Рузского кластера помог банку в поиске выброшенных документов
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В Подмосковье региональный оператор помог банковской организации найти документы, которые были выброшены по ошибке. О необычном случае рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Так, в одном из банков региона оформляли нового сотрудника. Его документы лежали на столе, и в какой-то момент местная уборщица их выбросила. В результате были утеряны трудовая книжка, СНИЛС и другие важные бумаги.
Сотрудники банка обратились за помощью к регоператору Рузского кластера. Там быстро определили, какой мусоровоз вывез документы и где они были выгружены. После этого работники мусороперегрузочной станции нашли потерянные бумаги.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что до жителей области нужно донести полную информацию о правилах вывоза крупногабаритного мусора.