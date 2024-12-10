Елками из туалетной бумаги украшают магазины Приморского края

В магазинах Приморского края появляются елки, которые выстроены из различных продовольственных и бытовых товаров, сообщил vostokmedia.com.

Пользователи соцсетей обратили внимание на креативную задумку, реализованную сотрудниками торговой точки в Партизанске. Так, из туалетной бумаги выложили елку, которую украсили дождиками. В другом магазине манекен «одели» в белоснежную туалетную бумагу, сделав из нее вечернее платье.

Пользователи соцсетей оставляют различные комментарии. Корреспондент «Восток-Медиа» отметил, что большая их часть положительная. Иногда россияне относятся с юмором к маркетинговым ходам. Так, манекен назвали «сральной королевой».

В одном из магазинов Владивостока торговый зал украсила ель, созданная из овощей, фруктов и корнеплодов. Издание отметило, что такое съедобное дерево появляется в этом магазине каждый год, чем радует большинство покупателей. Искусственная ель украшена бусинками. Рядом с конструкцией разместили пингвинов.

«Особенно интересно выглядит сочетание продуктов: внизу картошка и вермут, а сверху ананас вместо звезды», — прокомментировал корреспондент «Восток-Медиа».

Ранее сообщалось, что благотворительная акция «ДоброЕлка» стартовала в гипермаркетах Подмосковья.